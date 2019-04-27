Filli Boya'nın Japon markası Nippon Paint şirketine satılmasına dair açıklama geldi. Açıklamada, "Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır." denildi

Filli Boya'nın satılmasına dair açıklama geldi.



Açıklamada şunlar denildi:



"Betek A.Ş., Türkiye ve bölgemizde boya branşlarında ve mantolama alanında stratejik yatırımlarıyla büyüme hedefinde ilerlemiş ve gelecek planlarına yönelik, pazar fırsatlarının geliştirilmesi üzerine işbirliklerini değerlendirme sürecini büyük ve önemli bir adım ile tamamlamıştır.



Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır.



Bu büyük adımın, ülkemiz ve coğrafyamızda Betek A.Ş:nin gelişme planlarını destekleyerek, gelişme hızını ve büyüklüğünü bir üst seviyeye taşıyacağına inancımız tamdır.



Nippon Paint Holding'in, firmamıza olan ilgisi ve özeni; Betek A.Ş:nin sahip olduğu istisnai pozisyonuna, ülkemizin coğrafi, stratejik konumuna ve potansiyeline duyduğu güven bizi onurlandırmıştır."



ulusal.com.tr



