Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde yapılan 1 milyar 116 milyon 88 bin 110 dolarlık fındık ihracatının yüzde 38'lik kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın 9 ayında 187 bin 152 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 116 milyon 88 bin 110 dolar gelir elde edildi.



İhracatta 264 milyon 173 bin 176 dolarla Almanya başı çekerken, 185 milyon 925 bin 826 dolarla İtalya ikinci sırada, 71 milyon 869 bin 726 dolarla da Fransa üçüncü sırada yer aldı.



Trabzon da bu dönemde 70 bin 928 ton fındık ihracatı karşılığında 428 milyon 397 bin 887 dolar gelir elde ederek, Türkiye geneli fındık ihracatının yüzde 38'ini tek başına gerçekleştirdi.



Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından bu dönemde yapılan ihracatta 71 milyon 76 bin 655 dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 69 milyon 609 bin 364 dolarla İtalya, 51 milyon 9 bin 67 dolarla da Fransa izledi.



"Doğu Karadeniz ekonomisinin can damarı"



DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık ihracatında Trabzon'un iyi bir noktada olduğunu söyledi.



Türkiye geneli fındık ihracatının yüzde 38'inin tek başına Trabzon merkezli firmaların yaptığına dikkati çeken Gürdoğan, "Trabzon, Türkiye ve Doğu Karadeniz geneli fındık ihracatında önemli bir potansiyel oluşturuyor. Sezon sonuna kadar ihracatın ve ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin daha da artmasını bekliyoruz." dedi.



Gürdoğan, en fazla fındık ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:



"Fındık, Trabzon ve Doğu Karadeniz ekonomisinin can damarıdır. Fındıkta her dönem değer zincirini oluşturan ihracatçı ve üreticinin iş birliği içinde iki tarafın da daha çok kazanmasını, emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Bunun için de en önemli unsur verim ve kalitenin artırılmasıdır. Bundan sonra da DKİB olarak bu yönde yapılacak çalışma ve araştırmalara önem vereceğiz."