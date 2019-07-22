Fındık yeterli desteği görmüyor

Türkiye'nin fındık politikasında da problem var. Fındık dosyamızın son bölümünde Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Aslantürk ile üretim politikasını konuştuk. Ulusala Kanal'a özel açıklamalar yapan Aslantürk "Fındıkla ilgili planlama olmadığı gibi atılan bir adımın da olmadığını söyledi" dedi.





1963'te başlayan destekleme ve verilen pazar garantisinin arkası bir türlü gelmedi. Üretici yıllar geçtikçe daha da zora girdi.



Fındık, Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 420 bin ailenin geçim kaynağı. Bu konuda bir planlamanın ve politikanın olmaması üreticiyi çözümsüzlüğe sürüklüyor.



Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Aslantürk ile üretim politikasını anlattı. Ulusala Kanal'a özel açıklamalar yapan Aslantürk, "fındıkla ilgili planlama olmadığı gibi atılan bir adımda yok" dedi.



Fındık politikasızlığının sinyal verdiğini söyleyen Aslantürk, Devletin bir fındık politikasının olması gerektiğini vurguladı.



HABER:İLYAS GÜMRÜKÇÜ

KAMERA: SÜLEYMAN DÖNMEZ

ulusal.com.tr







Dünyadaki fındık üretiminde Türkiye ilk sıralarda yer alıyor, ancak yeterli desteği görmüyor.1963'te başlayan destekleme ve verilen pazar garantisinin arkası bir türlü gelmedi. Üretici yıllar geçtikçe daha da zora girdi.Fındık, Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 420 bin ailenin geçim kaynağı. Bu konuda bir planlamanın ve politikanın olmaması üreticiyi çözümsüzlüğe sürüklüyor.Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Aslantürk ile üretim politikasını anlattı. Ulusala Kanal'a özel açıklamalar yapan Aslantürk, "fındıkla ilgili planlama olmadığı gibi atılan bir adımda yok" dedi.Fındık politikasızlığının sinyal verdiğini söyleyen Aslantürk, Devletin bir fındık politikasının olması gerektiğini vurguladı.