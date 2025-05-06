Fındıkta dev ihracat: Türkiye 4 ayda 852 milyon dolar kazandı

Türkiye, 2025’in ilk dört ayında gerçekleştirdiği fındık ihracatından elde ettiği rekor gelirle dikkat çekti. Karadeniz’den dünyaya uzanan bu lezzet yolculuğu ekonomiye büyük katkı sağladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fındıkta dev ihracat: Türkiye 4 ayda 852 milyon dolar kazandı
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre, 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye, fındık ihracatından 852 milyon 675 bin 939 dolar gelir elde etti. 1 Ocak - 30 Nisan dönemini kapsayan bu ihracat performansı, geçen yıla oranla önemli bir artış gösterdi.

Açıklamaya göre, bu dönemde 104 bin 124 ton fındık ihraç edildi. Geçen sezonun aynı döneminde ise 97 bin 697 tonluk dış satım yapılmış, 778 milyon 48 bin 876 dolar gelir sağlanmıştı. Hem miktar hem de gelir bazında kayda değer bir artış yaşanmış oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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