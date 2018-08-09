Ordu'da en büyük kayıp fındıkta yaşandı. Tonlarca fındık denize aktı. Hükümet, "zarar karşılanacak" dedi, Tarım Bakanlığı, "kredi borçlarının erteleneceğini" duyurdu. Ordu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, "Verilen sözler tutulmazsa Ordu büyük göç verir " diye uyardı.

Geçen yıl fındıkta rekolte düşüktü. Umutlarını bu yıla bağlamış Ordulu Fındık üreticisi.Yaşanan felaket umutlarını da sürükledi üreticinin. Tonlarca fındık denize aktı, kıyı şeridinde fındık adacıkları oluştu.Tek geçim kaynakları fındık olan Orduluların zararı yüzde 70'i buldu.Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaralar sarılacak, ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.Tarım Bakanlığı, zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının erteleneceğini duyurdu.Eğer bu sözler tutulmazsa Ordu büyük bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalacak.Bölgenin yerel gazetelerinden Ordu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefai Uzunyurt, üreticiye yardım edilmezse kentin büyük bir göç vereceğini söyledi.Geçen yıl yaşanan rekolte düşüklüğünün üreticinin belini yeteri kadar büktüğünü söyledi Uzunyurt...Ordu'nun fındık kaybı Türkiye'nin ihracatını da etkileyecek.Türkiye'nin yıllık 600 bin ton olan fındık ihracatının 200 bin tonunu Ordu karşılıyor. Bu yüzden Ordu'da yaraların sarılması Türkiye'nin yaralarının sarılması demek.