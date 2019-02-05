Firmaların döviz borçlarındaki artış hız kesmiyor. Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda Türk firmaları yine yüksek dış borçluluk oranları ile dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım dönemine ilişkin, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve borçlarını açıkladı.



Merkez Bankası raporuna göre Ekim 2018’e kıyasla firmaların döviz varlıkları 780 milyon dolar azaldı. Firmaların borçlarının ise 265 milyon dolar düştüğü görüldü.



"Firmaların döviz borçlarının döviz varlıklarından daha büyük olması" olarak tanımlanan “açık pozisyon” durumunda yukarı yönlü seyir gözlendi. Son gelen verilere göre firmaların açık poziyoları 203 milyar 144 milyon dolara ulaştı.

Böylece açıklanan rakam Ekim 2018 dönemine göre 515 milyon dolarlık bir artış göstermiş oldu.



Borcun vade yapısına bakıldığında, Kasım 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 475 milyon dolar artttı. Uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 301 milyon dolar azaldı.



Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 206 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler ise 766 milyon dolar arttı.



Uzmanlara göre firmaların döviz açığındaki artış, Türk ekonomisi için çok büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum özellikle döviz kurunun yukarı çıktığı dönemlerde döviz borçlarının firmalar üzerinde baskısını yaratıyor.



Geçtiğimiz yıl ağustos ayından sonra başlayan kur artışı yüksek borçluluk oranlarına sahip Türk firmalarını hazırlıksız yakaladı. Gelir ve gider dengeleri bozulan firmalar küçülme ya da kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar.





ulusal.com.tr