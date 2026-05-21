Fırsatçılara ağır darbe! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını korumak ve piyasadaki arz-talep dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla ocak-nisan dönemine ait piyasa denetim bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Yılın ilk dört ayını kapsayan çalışmalar sonucunda ülke genelinde toplam 170 bin 11 firma ile 21 milyon 173 bin 893 ürün denetimden geçti. Gerçekleştirilen bu denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle işletmelere toplam 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandı.

İlgili dönemde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi başlıklar altında 31 bin 857 gerçek ve tüzel kişi incelemeye alındı. Bu incelemelerde aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen 2 bin 901 gerçek ve tüzel kişiye toplam 476,6 milyon lira ceza kesildi. İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin detaylarına bakıldığında, en yüksek ceza oranının fahiş fiyat uygulamalarına yönelik olduğu görülüyor. Fahiş fiyat nedeniyle kesilen ceza miktarı 389,4 milyon lira olurken, bunu otomotiv sektörüne yönelik 38,3 milyon liralık yaptırımlar takip etti. Emlak sektöründeki denetimlerde 21,9 milyon lira, kuyum sektöründe ise 2,9 milyon lira idari para cezası tatbik edildi. Ayrıca ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin yapılan denetimlerde kesilen ceza miktarı yaklaşık 21,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ VE REKLAMLAR YAKIN TAKİBE ALINDI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri de günlük hayatta karşılaşılan sözleşmeler, reklamlar, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği konularında denetimlerini sürdürdü. İlk 4 ay içerisinde bu kapsamda 20 bin 190 gerçek ve tüzel kişi denetlendi; kurallara aykırı hareket eden 667 gerçek ve tüzel kişiye toplam 364,3 milyon lira ceza kesildi. Tüketicilerin doğrudan taraf olduğu ön ödemeli konut satışları, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi sözleşmelerdeki usulsüzlüklere 258 milyon lira ceza uygulandı. Öte yandan, reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde 100 milyon lira, piyasa gözetimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan ürün güvenliği kontrollerinde ise aykırı fiiller sebebiyle 6,1 milyon lira ceza kesildiği açıklandı.

Ticaret il müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde eş zamanlı yürütülen saha çalışmalarında toplam 118 bin firma denetlendi ve bu firmaların 25 bin 198'ine 350 milyon lira ceza verildi. Ürün bazlı denetim istatistiklerinde büyükşehirlerdeki mesai yoğunluğu dikkat çekiyor. Yılın ilk 4 aylık periyodunda Ankara'da 7,3 milyon, İstanbul'da 3,1 milyon ve Antalya'da 2,4 milyon ürünün denetimi sağlandı. Sadece İstanbul'da yürütülen çalışmalarda mevzuata aykırılık tespit edilen 61 bin 689 ürün sebebiyle işletmelere toplam 278,3 milyon liralık yaptırım uygulandı.

REKABET KURUMUNDAN 4 AYDA 6,1 MİLYAR LİRALIK YAPTIRIM

Ticaret Bakanlığının faaliyetlerinin yanı sıra Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları da bilanço içerisinde yer aldı. Kurum, geçtiğimiz yıl toplam 227 firmaya 13,2 milyar lira ceza uygularken, bu yılın ilk 4 ayında bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 117 firmaya toplam 6,1 milyar lira ceza kesti.