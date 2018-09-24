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Fitch’ten Türk bankalara uyarı
Fitch’ten Türk bankalara uyarı
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Fitch’ten Türk bankalara uyarı

Fitch, bankaların döviz likidite risklerinin devam eden piyasa oynaklığı ve kur zayıflığının etkisi ile ciddi şekilde arttığı uyarısında bulundu.

Fitch’ten Türk bankalara uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk  bankalarının döviz cinsinden likidite risklerinin, devam eden piyasa  oynaklığı ve kurdaki zayıflığın etkisi ile ciddi şekilde arttığını,  son dönemde yaşanan mevduat çıkışlarının da bu likidite riskini ön plana çıkardığını bildirdi.

Bankaların döviz cinsinden mevduatlarının Temmuz-Ağustos 2018  döneminde yüzde 6 azaldığını (12 milyar dolar), mevduat çıkışlarının  büyük bölümünün Ağustos ortasındaki piyasa oynaklığı sırasında  gerçekleştiğini belirten Fitch, mevduat çıkışlarının döviz likiditesi  üzerine etkisinin Ağustos sonu sektör verileri Ekim ayı başlarında  tamamen açıklanmadan güvenilir şekilde değerlendirilemeyeceğini de  vurguladı. Ancak Fitch,  likidite için risklerin, döviz cinsi  mevduatlardan çıkış veya piyasaya erişimin uzun süreli kaybı  durumunda, yüksek olacağını da belirtti.

Etiketler; #ekonomi #banka #uyarı #Fitch
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