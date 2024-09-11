Fitch'ten Türkiye enflasyonu değerlendirmesi! 2025'te ne olacak?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Kuruluş, Türkiye'de enflasyonun 2025 yılında da yüksek olacağını kaydetti.

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'de sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin güvenlerinin yüksek olduğunu belirtti. Morales, "Para politikasında 2025'in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Fitch faizde düşüş için 2025'in ilk çeyreğine işaret etti. Morales, mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğini dile getirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bu yıl Martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.