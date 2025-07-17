Fiyat listeleri değişiyor mu? Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Tartılı ürünlerden restoran menülerine kadar birçok yeni düzenleme taslakta yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fiyat listeleri değişiyor mu? Ticaret Bakanlığı açıkladı
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Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılacak yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Taslağa göre; tartılı ürünlerde ambalaj (dara) ağırlığının düşülmesi zorunlu hale geliyor. Lokanta, kafe gibi işletmelerde fiyat listeleri artık karekodla da sunulabilecek. Kitap ve dergi satışlarında da “fiyat gör” gibi dijital çözümler teşvik edilecek.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listeleriyle ilgili düzenlemelerin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde belirlendiğini hatırlattı.

Açıklamada, söz konusu Yönetmeliğin temel amacının; perakende satışa sunulan ürün ve hizmetlerde etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanımı ile indirimli satışlara dair usul ve esasları belirlemek olduğu vurgulandı. Ayrıca, tüketicilerin hem ekonomik çıkarlarının korunması hem de doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi açısından bu düzenlemelerin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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