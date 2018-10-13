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Fiyatlar arttı! Bugünden itibaren...

Malatya'da üretim merkezi açılışı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, karkas et fiyatıyla ilgili konuştu. Pakdemirli , "Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz." dedi.

Fiyatlar arttı! Bugünden itibaren...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya Yazıhan ilçesinde Bakanlığın hibe desteğiyle kurulan üretim merkezinin açılışını yaptı.

Tesisi gezen Pakdemirli,"Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz." dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı Bakan Pakdemirli...

Bakanlığın tesise 2 buçuk milyon liraya yakın katkısı olduğunu söyleyen Pakdemirli, katkılara devam edileceğini vurguladı. 

Besicilerle konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 buzağının da kulaklarına küpe taktı.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #bakan pakdemirli
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