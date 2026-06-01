Forbes açıkladı! Dünyanın en zenginleri belli oldu
Forbes, küresel piyasalardaki yapay zekâ ve teknoloji rallisinin etkisiyle güncellenen Haziran 2026 milyarderler listesini yayımladı.
Geçtiğimiz bir aylık dönemde milyarderler kulübünün toplam serveti 220 milyar dolar artarken, listenin ilk 10 sırasındaki teknoloji devleri arasındaki rekabet yeniden şekillendi.
İşte dünyanın en zengin ilk 10 ismi ve servetleri...
10. STEVE BALLMER
Servet: 141 Milyar Dolar
Kaynak: Microsoft
9. BERNARD ARNAULT VE AİLESİ
Servet: 148 Milyar Dolar
Kaynak: LVMH (Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon)
8. JENSEN HUANG
Servet: 182 Milyar Dolar
Kaynak: Yarı İletkenler (Nvidia)
7. MARK ZUCKERBERG
Servet: 217 Milyar Dolar
Kaynak: Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)
6. MICHAEL DELL
Servet: 244 Milyar Dolar
Kaynak: Dell Technologies
5. LARRY ELLISON
Servet: 276 Milyar Dolar
Kaynak: Oracle
4. JEFF BEZOS
Servet: 277 Milyar Dolar
Kaynak: Amazon
3. SERGEY BRIN
Servet: 285 Milyar Dolar
Kaynak: Alphabet (Google)
2. LARRY PAGE
Servet: 309 Milyar Dolar
Kaynak: Google
1. ELON MUSK
Servet: 835 Milyar Dolar
Kaynak: SpaceX, Tesla