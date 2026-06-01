Forbes açıkladı! Dünyanın en zenginleri belli oldu

Forbes, küresel piyasalardaki yapay zekâ ve teknoloji rallisinin etkisiyle güncellenen Haziran 2026 milyarderler listesini yayımladı.

Simge Sarıyar
Geçtiğimiz bir aylık dönemde milyarderler kulübünün toplam serveti 220 milyar dolar artarken, listenin ilk 10 sırasındaki teknoloji devleri arasındaki rekabet yeniden şekillendi.

İşte dünyanın en zengin ilk 10 ismi ve servetleri...

10. STEVE BALLMER

Servet: 141 Milyar Dolar

Kaynak: Microsoft

9. BERNARD ARNAULT VE AİLESİ

Servet: 148 Milyar Dolar

Kaynak: LVMH (Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon)

8. JENSEN HUANG

Servet: 182 Milyar Dolar 

Kaynak: Yarı İletkenler (Nvidia)

7. MARK ZUCKERBERG

Servet: 217 Milyar Dolar 

Kaynak: Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

6. MICHAEL DELL

Servet: 244 Milyar Dolar 

Kaynak: Dell Technologies

5. LARRY ELLISON

Servet: 276 Milyar Dolar 

Kaynak: Oracle

4. JEFF BEZOS

Servet: 277 Milyar Dolar 

Kaynak: Amazon

3. SERGEY BRIN 

Servet: 285 Milyar Dolar 

Kaynak: Alphabet (Google)

2. LARRY PAGE 

Servet: 309 Milyar Dolar 

Kaynak: Google

1. ELON MUSK

Servet: 835 Milyar Dolar 

Kaynak: SpaceX, Tesla

