Forte halka arz sonuçları açıklandı

8-9 Haziran 2023 tarihlerinde tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile talep toplayan Forte şirketinin halka arz sonuçları yazımızın devamında sizlerle...

FORTE HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 22.000.000

Lot Fonun Kullanım Yerleri

• %30 Arge yatırımlarının yapılması kapsamında.

• %25 Finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında.

• %30 İşletme sermayesi.

• %10 Yurt dışı ofis/temsil ofisi açılışı, proje geliştirme faaliyetleri.

• %5 Reorganizasyon.

• Forte Teknoloji halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

• Forte Teknoloji şirketi borsada '''FORTE'' kodu ile işlem görecek.

• Forte Teknoloji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

• Forte Teknoloji halka arzında payların yüzde ''22,41'' i halka açık olacaktır.

• Forte Teknoloji halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.

• Forte Teknoloji halka arz fiyatı ''12,12'' Lira olacaktır.

FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arz büyüklüğü 266.640.000 TL olarak gerçekleşen şirket, halka arza dair lot dağıtımını yaptı. 8-9 Haziran itibari ile talepleri toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 266.640.000 TL olarak açıklandı.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arzında yatırımcılara 37 lot hisse dağıtımı yapıldı. Şirket paylarının önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/forte-halka-arz-sonuclari-aciklandi