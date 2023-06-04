Forte halka arzı ne zaman? Kaç lot verecek ?
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arz olacağını açıklamasının ardından yatırımcılar kaç lot dağıtılacağını ve halka arzın ne zaman olacağını merak etmektedirler.
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından bugün açıklanan bültende onaylandığı duyuruldu. Şirket halka arzda toplamda 13,000,000 lotu halka arz edeceğini duyurdu.
FORTE HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli:
• Sermaye Artırımı : 22.000.000
Lot Fonun Kullanım Yerleri
• %30 Arge yatırımlarının yapılması kapsamında.
• %25 Finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında.
- %30 İşletme sermayesi.
• %10 Yurt dışı ofis/temsil ofisi açılışı, proje geliştirme faaliyetleri.
• %5 Reorganizasyon.
• Forte Teknoloji halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Forte Teknoloji şirketi borsada '''FORTE'' kodu ile işlem görecek.
• Forte Teknoloji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• Forte Teknoloji halka arzında payların yüzde ''22,41'' i halka açık olacaktır.
• Forte Teknoloji halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.
• Forte Teknoloji halka arz fiyatı ''12,12'' Lira olacaktır.
Satmama Taahhüdü
• 1 Yıl, İhraççı.
• 2 Yıl, Ortaklar.
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz tarihinin 8-9 Haziran 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.