Forte halka arzı ne zaman? Kaç lot verecek ?

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz tarihinin 8-9 Haziran 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.