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Fransa Merkez Bankası, yuanı döviz rezervlerine dahil etti

Fransa Merkez Bankasının, Çin para birimi yuanı döviz rezervlerine dahil ettiği belirtildi.

Fransa Merkez Bankası, yuanı döviz rezervlerine dahil etti

Fransa Merkez Bankasının, Çin para birimi yuanı döviz rezervlerine dahil ettiği belirtildi.

Fransız ekonomi gazetesi Les Echos'da yayımlanan haberde, ülkenin döviz rezervlerinin büyük oranda ABD dolarına endeksli olduğu, bir süredir uluslararası döviz çeşitliliği sağlama politikası kapsamında yuanın da kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Haberde, bu çeşitlilik oranının yatırım hedefleri, likidite ve randıman-risk optimizasyonuyla ilgili gelişmelere bağlı olarak zamanla gözden geçirilebileceği vurgulandı.

Yuanın ne zamandan beri döviz rezervine dahil edildiği ile ilgili bilgi verilmezken, ülkede resmi rakamlarla 152 milyar avro olan rezervin 47 milyarlık kısmının yabancı döviz üzerinden yatırıldığı belirtildi.

Haberde döviz rezervine dahil edilen yuan miktarı ise açıklanmadı.

Almanya Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank) tarafından bugün yapılan açıklamada, yuanın döviz rezervlerine dahil edilmesi kararının 2017'de alındığı fakat henüz yatırım yapılmadığı vurgulanmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da Çin'in Avro Bölgesi'nin önemli ticari ortakları arasına girdiğini belirtmiş ve haziranda 500 milyon avro tutarında yuanı döviz rezervlerine dahil etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fransa Merkez Bankası #fransa #Çin yuanı
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