banner1005
Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi
Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi
Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor
Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Fransız devi Sicame Group, 40 yıllık Türk şirketi Şafak Elektrik'i satın alıyor

Türkiye’nin en büyük elektrik ekipmanları üreticilerinden Şafak Elektrik satılıyor. Yüzde 100 Türk şirketi Şafak’ın tamamını Fransız devi Sicame Group satın alıyor

Fransız devi Sicame Group, 40 yıllık Türk şirketi Şafak Elektrik'i satın alıyor

40 yıl önce iş insanıı Ekrem Koca tarafından kurulan Şafak Elektrik, elektrik piyasasında bağlantı pabuçlarını üretiyor. Bu alanda iç pazarda yüzde 55’lik payı bulunan Şafak Elektrik’in Silivri’de 11 bin metrekarelik bir tesisi bulunuyor. Paraguay’dan Filipinler’e 20’den fazla ülkeye ihracat yapan Şafak’ın tamamını almak için Fransız devi resmi kurumlara başvuru yaptı. 100’den fazla çalışanı, 80’den fazla bayisi olan, son açıklamalara göre ise 20 milyon euroluk ciro yapan Şafak Elektrik’i alan Fransız dev ise 1955 yılında Basile Lachaud tarafından kuruldu.

Alanında dünyanın en büyüğü

Dünya gazetesinin haberine göre, 30’a yakın ülkede tesisi bulunan Sicame’nin 3 bin 500’e yakın çalışanı var. 2017’de 383 milyon euro ciro yapan Sicame Group’un karı ise 40 milyon euro. Sicame, elektrik bağlantı elemanları konusunda dünyanın en büyük bağımsız şirketi olarak biliniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sicame grup #şafak elektrik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.