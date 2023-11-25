Fuzul Topraktan Ispartakule Projesi Hayata Geçti

Ev sahibi olmanın zorlaştığı son dönemlerde Fuzul Holding, fırsatlarla dolu Fuzul Topraktan Ispartakule projesini geliştirdi. Projesinin basın toplantısı İstanbul Başakşehir'de yapıldı. Yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyenlerin beğenisine sunulan 332 konutluk arsa payı da satışa çıkarıldı. Konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkânı olan projede arsa payı, 890.000 bin TL'den başlıyor. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle düzenlenen toplantıda arsa paylarının yüzde 70'i 2 saat içinde satıldı.