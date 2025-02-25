Fuzul Topraktan'dan konut sahibi olmak isteyenlere yeni kampanya

İlk kampanya kapsamında, 1+1 daireler için 750 bin liradan başlayan peşinatla, 60 ay vadeli ve ayda 18 bin 500 lira taksitli ödeme imkanı sunuluyor. İkinci kampanyada ise peşinatsız ve azalan taksitlerle 36 ay vadeli ödeme seçeneği yer alıyor. Ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenler, 10 Mart’a kadar sürecek kampanyalara katılarak kendilerine en uygun ödeme planını seçebilecek.

Kampanyalara ilişkin değerlendirmede bulunan Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, şirketin, konuta erişimde yaşanan zorlukları aşmaya yönelik çözümler geliştirdiğini belirtti. Özkan, "Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, 5 proje arasından seçim yaparak bütçelerine uygun ödeme planlarıyla hayallerindeki eve kavuşabilir" dedi.

Son bir buçuk yılda 9 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Özkan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi sayesinde 2 binden fazla ailenin toprak sahibi olduğunu ifade etti. Şirketin yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmayacağını vurgulayan Özkan, Bursa, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır gibi şehirlerde de yeni projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mevcut projelerin inşaat süreçlerine hız verdiklerini belirten Özkan, "Başakşehir 1. Etap projemizin inşaatına Ekim 2024’te başladık. Ispartakule 1 projemizin inşaatına ise Nisan 2025’te başlamayı planlıyoruz. Ayrıca, Pendik 1 ve Yeni Arnavutköy projelerimizi de 2025 yılı içinde hayata geçireceğiz" dedi.

Özkan, “Bize güvenen yatırımcılarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.