FZLGY Halka Arzı işlem görmeye başladı

Fuzul GYO halka arzı bugün borsada işlem görmeye başladı. Toplamda 91,860,000 lot dağıtan Fuzul GYO halka arzı, ''8,90'' liradan lot satmıştı. ''FZLGY'' işlem kodu ile borsada yerini alacak olan Fuzul GYO'ya yatırımcılar tarafından ilgi yoğun. 8.90TL den işleme başlayan Fuzul GYO hissesi, 9.79TL tavandan alıcılı işlem görmektedir. Tavanda 14 milyon lottan fazla alıcı beklemektedir.

HALKA ARZ DETAYLARI, HALKA ARZ ŞEKLİ

• Sermaye Artırımı : 63.860.000 Lot

• Ortak Satışı : 28.000.000 Lot (Fuzul Holding A.Ş.)

• %85 Devam eden projelerin maliyetlerinin finansmanında ve arsa sahibine yapılacak ödemelerde.

• %15 Mevcut kredi borçlarının geri ödemesinde.

• Fuzul GYO halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

• Fuzul GYO halka arzında payların yüzde 25,29'U halka açık olacaktır.

• Fuzul GYO halka arzında toplamda 144,344,694 lot dağıtılacak.

• Fuzul GYO halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

• Fuzul GYO halka arzında, fiyat ''8,90'' Lira olacaktır.

• Fuzul GYO halka arzı borsada ''FZLGY'' kodu ile işlem görecek.

Satmama Taahhüdü

• 1 Yıl, İhraççı.

• 1 Yıl, Ortaklar.