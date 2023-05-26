Gabar Dağı'nda petrol bulundu mu? Valilik açıkladı
Şırnak Valiliği petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.
Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Çalışmalar kapsamında 21 Nolu petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi.
Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.
Türkiye'nin yeni petrol üssü Gabar'da bulunan Şehit Esma Çevik sahasında 21 No'lu Petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktı. Bölgede çalışmalar son hızıyla yürütülmekte ve petrol kuyusu ile ilgili üretim testleri devam etmektedir. Ülkemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. pic.twitter.com/sU3ZK7nN9Q— T.C. Şırnak Valiliği (@SirnakValiligi) May 26, 2023