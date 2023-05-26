Gabar Dağı'nda petrol bulundu mu? Valilik açıkladı

Şırnak Valiliği petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.

Gabar Dağı'nda petrol bulundu mu? Valilik açıkladı
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Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Çalışmalar kapsamında 21 Nolu petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.

# Gabar Dağı # petrol
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