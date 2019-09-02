Türkiye’nin en büyük inşaat ve enerji şirketlerinden Gama Holding, yurtdışındaki en önemli operasyonlarından biri olan İrlanda’dan çıkıyor

Dünya gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz yıl bankalara olan 1 milyar dolarlık borcu nedeniyle masaya oturan Gama Holding, son dönemde vitrine çıkardığı iştirakleri arasına İrlanda’yı da kattı. Borçları nedeniyle 20’ye yakın banka ile masaya oturan holding, Gama Enerji'deki yüzde 51 hissesinin tamamının satışı için görüşmelere başlamış, ardından da Tekfen ile birlikte kurduğu Gate İnşaat’taki yüzde 50’lik payı ortağına satmıştı. Şimdi de İrlanda için görüşmelere başlayan Gama, Galway bölgesinde kurulu Tynagh Energy’deki yüzde 40’lık payını Prag merkezli EGH Group’a devrediyor. Çek şirket Gama’nın yüzde 40’lık payının yanı sıra Tynagh Energy’de yüzde 40 ortak olan ABD’li GE Energy Financial’ın da payını alacak. Böylece Çek şirket EPH, Tynagh Energy’de yüzde 80’lik bir paya ulaşacak. Geri kalan yüzde 20’lik hisse ise İrlandalı işadamı Bran Keogh’un sahibi olduğu Mountside Partners’da kalacak.



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