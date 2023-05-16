Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. halka arz edecek
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. halka arzında 37,950,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.
Gama Sürdürebilir Teknolojiler halka arzında toplamda 37,950,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 20,35'i halka açık olacak. Gama Sürdürebilir Teknolojiler Halka arzı ''Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
GAMA SÜRDÜREBİLİR TEKNOLOJİLER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 21.450.000 Lot
• Ortak Satışı : 16.500.000 Lot (Kaplan Holding A.Ş.)
• Gama Teknoloji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Gama Teknoloji halka arzında payların yüzde 20,35'i halka açık olacaktır.
• Gama Teknoloji halka arzında toplamda 37,950,000 lot dağıtılacak.
Gama Teknoloji halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
Fonun Kullanım Yeri
• %25-30 İşletme sermayesi.
•%70-75 Kısa vadeli kredilerin kapatılması.
Fiyat İstikrarı
• 30 gün, Brüt halka arz gelirinin %25'i.
Satmama Taahhüdü
• 1 Yıl, İhraççı.
• 1 Yıl, Ortaklar.
GAMA TEKNOLOJİ FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Sürdürülebilirliğin söylem ve satırların ötesinde eyleme geçirilmesi için kurumsal ve toplumsal çıkarların işbirliği içinde ortak paydada buluşması ve birbirini desteklemesi gerektiğini biliyoruz. Sadece kar ve verimlilik odaklı düşünmeyen, içinde yaşadığımız dünyayı ve gelecek nesilleri önemseyen stratejilerimiz ve üretimimiz ile sosyal ve çevresel konularda sorumlu olduğumuz bilinciyle topluma değer katmaya kararlıyız.