Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. halka arz edecek

GAMA TEKNOLOJİ FAALİYETİ NEDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- Sürdürülebilirliğin söylem ve satırların ötesinde eyleme geçirilmesi için kurumsal ve toplumsal çıkarların işbirliği içinde ortak paydada buluşması ve birbirini desteklemesi gerektiğini biliyoruz. Sadece kar ve verimlilik odaklı düşünmeyen, içinde yaşadığımız dünyayı ve gelecek nesilleri önemseyen stratejilerimiz ve üretimimiz ile sosyal ve çevresel konularda sorumlu olduğumuz bilinciyle topluma değer katmaya kararlıyız.