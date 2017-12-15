Garanti Bankası, 294 milyon TL tutarlı tahsili gecikmiş kredi alacağını, 17.4 milyon liraya sattı.

Garanti Bankası, takipteki krediler portföyünde yer alan 294 milyon TL tutarlı tahsili gecikmiş alacaklarını 17.45 milyon TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ. ve Hayat Varlık Yönetim AŞ.'ye sattı.



Banka tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve 15.11.2017 itibarı ile toplam anapara bakiyesi 294.057.190,49-TL. olan kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 17.450.000,00-TL.'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ. ve Hayat Varlık Yönetim AŞ.'ye satılmıştır."



ulusal.com.tr