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Garanti Bankası'na neden giremiyorum? Garanti Bankası giriş sorunu problemi Garanti Bankası'nda neden hiçbir işlem yapılamıyor 22 Şubat Cuma - 23 Şubat Cumartesi

Garanti Bankası yeni veri merkezine sistem geçişi yapacak. Bu kapsamda 22 Şubat gecesi geçici olarak müşterilere hizmet veremeyecek

Garanti Bankası'na neden giremiyorum? Garanti Bankası giriş sorunu problemi Garanti Bankası'nda neden hiçbir işlem yapılamıyor 22 Şubat Cuma - 23 Şubat Cumartesi

Garanti Bankası yeni sisteme geçiş yapacağı için 22 Şubat gecesi saat 03.00 ile 05.30 arasında müşterilerine hizmet veremeyeceğini duyurdu.

Müşterilere gönderilen telefon mesajlarında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli müşterimiz, 22 Şubat Cuma gününü 23 Şubat Cumartesi'ye bağlayan gece yeni veri merkezimize sistem gecişi yapacağız.

Bu çalışma sırasında, Türkiye saati ile 03:00 ile 05:30 saatleri arasında size geçici olarak hizmet veremeyeceğiz.

Çalışmamız tamamlandığında tüm bankacılık işlemlerinizi aynı şekilde yapmaya devam edebilirsiniz.”

Etiketler; #garanti #bankası
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