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Garanti Bankası'nın adı değişiyor

Garanti Bankası adını değiştireceğini açıkladı. Garanti Bankası, adını değiştirerek Garanti BBVA ismiyle faaliyet yürüteceğini açıkladı

Garanti Bankası'nın adı değişiyor

Garanti Bankası, adını değiştirerek Garanti BBVA ismiyle faaliyet yürüteceğini açıkladı.

BBVA, Garanti’nin yüzde 49,85’ini elinde bulunduruyor. Şirket daha önce General Electric ve Doğuş Grubu’nda bulunan hisseleri satın almıştı.

Meksika, Arjantin, ABD ve Peru’da da bankaları bulunan BBVA, tüm bankaların BBVA adıyla faaliyet göstermesine karar vermişti.

Garanti’nin yıl içinde logosunu da değiştirmesi bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Garanti Bankası
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