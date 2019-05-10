banner1005
İBB'den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması
İBB'den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması
İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde...
İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde...
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Garanti Bankası'nın adı değişiyor! İşte yeni ismine dair resmi açıklama

Garanti Bankası'ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na "Bankamız Yönetim Kurulunca, tüm yasal ve içsel süreçlerin tamamlanmasını takiben faaliyetlerin 'Garanti BBVA' işletme adı ile yürütülmesine ve işletme adının tescil ve ilan edilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı

Garanti Bankası'nın adı değişiyor! İşte yeni ismine dair resmi açıklama

Garanti Bankası'ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapıldı.

Açıklamanın özet bilgisinde, "Bankamız İşletme Adının Tescil ve İlanı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, bankanın adı değişiyor.

Banka tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Bankamız Yönetim Kurulunca, tüm yasal ve içsel süreçlerin tamamlanmasını takiben faaliyetlerin 'Garanti BBVA' işletme adı ile yürütülmesine ve işletme adının tescil ve ilan edilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Garanti Bankası #kap #garanti bbva
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.