Garanti Bankası'ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na "Bankamız Yönetim Kurulunca, tüm yasal ve içsel süreçlerin tamamlanmasını takiben faaliyetlerin 'Garanti BBVA' işletme adı ile yürütülmesine ve işletme adının tescil ve ilan edilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı

Garanti Bankası'ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapıldı.



Açıklamanın özet bilgisinde, "Bankamız İşletme Adının Tescil ve İlanı" ifadeleri yer aldı.



Açıklamaya göre, bankanın adı değişiyor.



Banka tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"Bankamız Yönetim Kurulunca, tüm yasal ve içsel süreçlerin tamamlanmasını takiben faaliyetlerin 'Garanti BBVA' işletme adı ile yürütülmesine ve işletme adının tescil ve ilan edilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir."



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