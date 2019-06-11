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Garanti Bankası'nın ismi resmen değişti! İşte yeni adı

Garanti Bankası tarafından "9 yıldır bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu’nun tüm dünyada uyguladığı dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, BBVA’nın global marka gücünü Garanti marka ve logosunun yanına ekliyor ve 11 Haziran’dan itibaren Garanti BBVA ismini kullanmaya başlıyoruz" açıklaması yapıldı

Garanti Bankası'nın ismi resmen değişti! İşte yeni adı

Garanti Bankası, isim değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Banka tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"9 yıldır bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu’nun tüm dünyada uyguladığı dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, BBVA’nın global marka gücünü Garanti marka ve logosunun yanına ekliyor ve 11 Haziran’dan itibaren Garanti BBVA ismini kullanmaya başlıyoruz.

Garanti BBVA olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da, ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve çağın fırsatlarını herkese sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Sorularınız olursa şubelerimiz ya da 444 0 333 Müşteri İletişim Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Garanti Bankası #garanti bbva
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