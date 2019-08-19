Garanti Bankası'nda Ali Fuat Erbil'in Genel Müdürlük görevinden emeklilik talebi ile ilettiği istifa dilekçesi kabul edildi. Erbil'in istifası ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Recep Baştuğ'un atanmasına karar verildi. Konuyla ilgili olarak banka tarafından KAP'a bir açıklama yapıldı

Garanti Bankası, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) genel müdürlük değişikliğine dair bir açıklama yaptı.



Bankanın açıklamasında şunlar denildi:



"Bankamız Yönetim Kurulu 19.08.2019 tarihli kararında Sayın Ali Fuat Erbil'in Genel Müdürlük görevinden emeklilik talebi ile ilettiği istifa dilekçesi kabul edilmiştir.



Sayın Erbil'in istifası ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Recep Baştuğ'un atanmasına karar verilmiştir.



Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben Sayın Baştuğ'un 1 Eylül 2019 tarihi itibari ile söz konusu görevleri devralması planlanmaktadır.



Bankacılık Kanunu ilgili maddeleri uyarınca Sayın Baştuğ Genel Müdürlük pozisyonunu üstlenmesini takiben Yönetim Kurulu'muzun doğal üyesi olarak da görev alacaktır"



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