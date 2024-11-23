Garanti BBVA, 750 Milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı

Garanti BBVA, Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Banka, 10 yıl vadeli, 5. yıl geri çağırma opsiyonlu ve 750 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi. Bu işlem, Garanti BBVA'nın yılın ikinci sermaye benzeri tahvil ihracı olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca banka, 2017 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal değerli, 2027 vadeli katkı sermaye niteliğindeki tahviller için yatırımcılarına geri alım teklifi sundu.

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada, "Bu ihraç, yüzde 8,125 getiri oranıyla son dönemde Türkiye'den bir bankanın gerçekleştirdiği en düşük maliyetli ve Amerikan tahvili karşısında en düşük spreadli sermaye benzeri tahvil olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, bu işlem Türkiye'deki bir bankanın yurt dışından temin ettiği en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi olma özelliğine sahip. İhracımız, Garanti BBVA'nın yıl içerisindeki ikinci başarılı yurtdışı sermaye piyasaları işlemi olarak da öne çıkıyor" denildi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bu ihraç, küresel sermaye piyasalarında uzun süreli ilişkiler kurma gücümüzü, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye'ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.