Gaye Erkan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na Sunum Yaptı

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, Meclis'te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yaptı. Erkan, yaptığı sunumda fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası'nın tüm araçlarını kullandıklarını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Meclis'te Sunum Yaptı

Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir sunum gerçekleştirdi. Erkan, yaptığı sunumda "parasal sıkılaşma ile parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve makro finansal istikrarın pekiştirilmesinin hedeflendiğini" söyledi. Erkan, "Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun Düşürülmesinde Hedef 2024 Olarak Açıklandı

Gaye Erkan, yaptığı sunumda, "Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. Enflasyonun düşürülmesinde 2024 Enflasyon Raporu’ndaki yol ile uyumlu bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyen Erkan "Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz. Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu’ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız." dedi.

2024 Enflasyon Tahmini Yüzde 8,8'den Yüzde 33'e Yükseltilmişti

Merkez Bankası’nın 27 Temmuz’da açıkladığı raporda, enflasyon ile mücadelenin faiz artışı ve kredi sıkılaştırması ile verileceği vurgulanmıştı. Raporda, yıl sonu enflasyon tahmini 3 kat arttırılarak yüzde 58’e çıkarılmış, ekonomide en az 2 yıl daha istikrar öngörülmediği vurgusu yer almıştı. Vatan Partisi Ekonomi Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Mehmet Şimşek ve ekibinin "rasyonel" zemin adı altında uyguladığı politikaların, faiz artırarak Türkiye'nin tasarruflarının Londra tefecilerine aktarmak olduğunu belirtmişti.