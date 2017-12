Şu anda Türkiye'de gündemde olan ve gayrimenkul yasası olarak bilenen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gayrimenkul danışmanlık şirketi başkanı Fatih Elibol, "Bundan sonra devlet tarafından verilen gayrimenkul sertifikasına sahip emlakçı (gayrimenkul danışmanı) olmadan kimse gayrimenkulünü satamayacak" dedi

Gayrimenkul danışmanlık şirketi başkanı Fatih Elibol, yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye'ye bazı fırsatçılar tarafından istismar edildiğini ve küstürüldüğünü belirterek, "Ancak gayrimenkul yasası ile her şey şeffaf olacağı için kimse dolandırılamayacak ve yabancılar korkmadan gayrimenkul yatırımı yapabilecek. Bu yasa sayesinde yabancılara satış yüzde 30 artar." dedi.



Gayrimenkul danışmanlık şirketi başkanı Fatih Elibol, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüşe açılan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Şu anda Türkiye'de gündemde olan ve gayrimenkul yasası olarak bilenen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'e danışmanlık hizmeti veren Elibol, bu yasayla ilgili en çok eleştirilerden birisinin komisyon ücreti olduğunu, genelde insanların bu yönetmelik taslağını okumadan eleştirdiğini anlattı.



Elibol, "Bugün Türkiye'de dünyanın en iyi gayrimenkul yasası yapılmaya çalışılıyor. Dünyadaki tüm örnekler inceleniyor, bunlar ele alınıyor ve Türkiye için en iyisi oluşturulmaya çalışılıyor." diye konuştu.



Bu yönetmelikte vatandaşın en doğru şekilde alım yapabilmesinin sağlanmaya çalışıldığını aktaran Elibol, bugün İngiltere'de bir gayrimenkulün alım süresinin 6-8 hafta arasında alınabildiğini, Türkiye'de bu sürenin bir gün olduğunu söyledi.



Elibol, hatta Türkiye'nin şu anda online konut satışı yapılması konusunda çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, "Gayrimenkul yasası sayesinde artık her şey şeffaf olacak. Kimse kafasına göre bir marka veya tabelanın altına girip, 'ben gayrimenkul danışmanıyım' diye gezemeyecek, gayrimenkul danışmanlığı yapamayacak. İngiltere'de hizmet bedeli yani komisyon oranı yüzde 1,5 ila yüzde 3 arasında." ifadelerini kullandı.



"Dolandırıcılığın önüne geçilecek"



Elibol, Türkiye için doğru bir yasa çıkıyor diye mutlu olduklarını belirterek, zaten şu ana kadar yüzde 3 olarak komisyon ücreti çok az alındığını, franchise veren bazı danışmanlık şirketlerinin danışmanlar üzerinden kolay para kazandığı için komisyon ücretine takıldığını söyledi.



Gayrimenkul satışlarında devletin çok ciddi vergi kaybı olduğunu ve çok sayıda satışta konutun fiyatının düşük beyan edildiğini dile getiren Elibol, "Burada mal sahibi kadar emlakçıların da kabahati var. Zaten artık gayrimenkullerde esas değerin beyan edilmesine ilişkin çalışmalar var. Bununla ilgili çok şey yapılıyor. ABD ve İngiltere'de bununla ilgili çok örnek var ve bu konularda çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.



Elibol, gayrimenkul yasası ile emlakçıların artık belirli bir sertifikaya sahip olacağını ve sorumluluklarının bulunacağını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu sertifika devlet tarafından verileceği için kişi emlakçı sorumluluk taşıyacak. Kimse kafasına göre bu işi yapamayacak. Değerlenmemiş hiçbir gayrimenkul satılmamalı ve bunun üzerinde çalışılıyor. Böylece gayrimenkulün gerçek değeri ortaya çıkacak ve her şey yasal olacak. Dolandırıcılığın önüne geçilecek, tüketicilerin mağduriyeti ortadan kalkacak, devletin vergi kaybı önlenecek. Biz hep emlakçıları konuşuyoruz ama konut sahipleri de yanlış yapabiliyor. Bundan sonra devlet tarafından verilen gayrimenkul sertifikasına sahip emlakçı (gayrimenkul danışmanı) olmadan kimse gayrimenkulünü satamayacak. Bunlara bir hizmet bedeli ödenecek ama bunlar tüketicinin hakkını hukuku koruyacak."



"Yabancıda güven sağlanacak"



Elibol, yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye'ye ilgisinin yoğunlaştığı dönemlerde çok sayıda fırsatçının türediğini ve bu insanları mağdur ettiğini belirterek, bu yüzden Türkiye'ye gelmekten vazgeçen çok sayıda yatırımcı bulunduğunu vurguladı



Fatih Elibol, "10 liralık gayrimenkul 100 liraya satılarak yabancılar küstürüldü. Ancak gayrimenkul yasası ile her şey şeffaf olacağı için kimse dolandırılamayacak ve yabancılar korkmadan gayrimenkul yatırımı yapabilecek. Bu yasa sayesinde yabancılara satış yüzde 30 artar." dedi.



Yabancıların kendi ülkesinde bu şekilde her şeyin şeffaf olduğunu dile getiren Elibol, artık kominin, garsonun, kuaförün, kapıcının, bakkalın, marketçinin veya başka bir esnafın, vatandaşın konut satamayacağını bildirdi.



"Yüksek döviz kuru yabancıların iştahını artırıyor"



Elibol, döviz kurunun artmasıyla gurbetçilerin de daha kolay gayrimenkul yatırımı yaptığını belirterek, Türkiye'ye yatırım isteklerinin arttığını söyledi.



TL'nin döviz karşısına değer kaybetmesinin yabancı yatırımcının da iştahını artırdığını dile getiren Elibol, Türkiye'de çok sayıda şehirden yabancılar tarafından ev alındığını bildirdi.



Elibol, "Yabancı Türkiye'ye güveniyor. Her yıl büyüyen bir ülkeyiz, sıkıntıları çok hızlı atlatıyoruz ve siyasi istikrarımız var. Yabancıya satış bundan sonraki yıllarda da her sene yüzde 10-15 civarında artarak devam edecektir." diye konuştu.