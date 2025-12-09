Gayrimenkul sektörünün köklü ismi Zeray GYO’da halka arz için geri sayım başladı

Konut sektöründe sıradanlığın ötesine geçen özgün ve estetik projelerle adından söz ettiren Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), kurumsal büyüme yolculuğunda yeni bir dönemece giriyor.

Şirketin, toplamda 2 milyar 38 milyon TL büyüklüğe ulaşması hedeflenen halka arzında yatırımcılardan 10, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde talep toplanacağı duyuruldu.

YENİ YATIRIMLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Halka arz öncesi değerlendirmelerde bulunan Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, bu adımın şirketin titizlikle oluşturulan kurumsal kimliğini daha da sağlamlaştıracağını ve gelecek yeni yatırımları için kritik bir finansal kaynak yaratacağını belirtti. Zeray, şirketin hedeflerini yurt geneline yaymak ve uluslararası alanda projelere imza atmak olarak özetleyerek şu ifadeleri kullandı: “Kısa vadede hedefimiz, sektörümüzde Türkiye’nin ilk 3 firması arasına girmek, biz, kurulduğumuz günden bu yana çeyrek asırdır, hiçbir dönemde durmadan, gece gündüz çalıştık. Ürettiğimiz her yuvanın kutsallığına ruhumuzu katarak; hayatlar inşa ettik, güven inşa ettik, geleceği inşa ettik.

Bugün geldiğimiz nokta ise, azmin, sabrın ve güvenin bir simgesidir. Her eserimizde;

insanların emek ve birikimleriyle bize emanet ettiği, alın terini, geleceğe bırakacakları mirası, yaşam biçimlerini yansıtan, gerçek bir değeri özümüzü katarak, teslim ettiğimiz, aidiyet konforu sunduk. Bu nedenle attığımız her adımda, bize duyulan güvenin ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün halka arzımıza hazırlanırken; bu değerlerimizi, bu vizyonumuzu ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yatırımcıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz”

HALKA ARZ LANSMANI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arz lansmanı, Raffles İstanbul’da düzenlendi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray ile birlikte Zeray GYO CEO’su Furkan Bozan, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran ve basın mensupları katıldı.

Geleceği öngören yönetim anlayışı, uzman kadrosu ve deneyimli işgücü ile özgün ve yüksek kaliteli projelere imza atan şirketin halka arzında, pay başına 13,00 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Halka arzın liderliğini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstleniyor.

Toplamda 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay, yatırımcılara sunulacak. Bu payların 116 milyon TL nominal değerdeki kısmı, şirketin çıkarılmış sermayesinin 510 milyon TL'den 626 milyon TL'ye yükseltilmesiyle sermaye artırımından sağlanacakken; 40 milyon 800 bin TL nominal değerli kısım ise ortakların sahip olduğu paylardan oluşacak. Bu işlemler sonucunda, şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,05 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Payların tahsisat oranları ise yüzde 50 yurtiçi bireysel yatırımcı ve yüzde 50 yurtiçi kurumsal yatırımcı şeklinde eşit olarak belirlendi. Yatırımcılar, halka arza ZERGY kodu ile katılım sağlayabilecekler.

YILDIZ PAZAR'DA İŞLEM GÖRECEK, YÜZDE 50 KAR DAĞITIM TAAHHÜDÜ VAR

Katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek halka arzda, Zeray GYO paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, uzun vadeli yatırım planları göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sinin nakit ve/veya pay olarak dağıtılması taahhüt ediliyor.

Şirket, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlama tarihinden itibaren 1 yıl boyunca hakim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacağını ve bedelli/bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere, payların dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etti.

Ek olarak, payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması öngörülüyor.

HALKA ARZ GELİRİNİN BÜYÜK KISMI ARSA VE PORTFÖY YATIRIMLARINA AKACAK

Zeray GYO'nun halka arz sürecinden elde edilecek brüt gelirin yaklaşık 832 milyon TL'si, yani toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8'ine tekabül eden kısmı, şirketin gelecekteki büyüme planları doğrultusunda tahsis edilecek. Bu tutar, hâkim ortak Zekeriya Zeray'ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt gelirin tamamı ile Zeray GYO'nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt gelirin yüzde 20'sinin kullanımıyla oluşturulacak.

Şirket, halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki bölümünü, gayrimenkul portföyünü güçlendirmek maksadıyla değerlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, hem yeni arsa alımları hem de hasılat paylaşımı veya kat karşılığı sözleşmeleriyle başkalarına ait arsalar üzerinde geliştirilecek projelerin finansmanı için kaynak ayrılması planlanıyor. Zeray GYO, kamu ihaleleri de dahil olmak üzere, imar durumu, konumu ve değer yaratma potansiyeli yüksek olan arsaların bünyesine katılması için arsa satış ilanlarını düzenli olarak takip ediyor.

12 LÜKS PROJEDEN OLUŞAN 17,1 MİLYAR TL’LİK DEV PORTFÖY

Şirketin gayrimenkul portföyü toplam 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL değerinde ve tamamı 12 lüks konut projesinden meydana geliyor. Bu projelerden Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, Dilasa Orman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1 ve Gazania Life 2 Kocaeli’de bulunurken; Future Deluxe City ve Next Capital projeleri Ankara’da yer alıyor.

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın getireceği tanınırlık ve bilinirlik artışının, Zeray GYO'nun portföyünü daha da genişletme ve değerini yükseltme imkânı sunacağını dile getirerek, sürecin şirket için önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti. Gelişmiş ülkelerdeki asırlık kurumların ortak bilinçle hareket ettiğini belirten Zeray, şirketi yüzlerce yıl öteye taşıyacak vizyonunu açıkladı: “Çünkü bizim için gelişim; ömrü bizden uzun, evrensel bir serüvendir. Yakın gelecekte; ‘Gelecek 300’ adını verdiğimiz, Zeray’ı 300 yıl ve ötesine taşıyacak sürdürülebilirlik planımızı da kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bugün ise halka arzımız; ekonomik bir adımdan öte, güvenimizi tazeleyen, geleceğe uzanan ortak bir taahhüdün, yeni bir sözleşmenin de imzasıdır.”

Zekeriya Zeray, Zeray GYO’nun bugün ulusal ölçekte kurumsallığını tamamlamış, dönemin ruhuna uygun metotlar geliştiren bir yapıya dönüştüğünü ifade ederek sözlerine şu sözlerle devam etti:

“Bizim gayretimiz; imkânlarımızın ötesine geçme çabasıdır. Karınca misali durmadan çalışmak ve üretmek… Her zaman, elimizden gelenin en iyisini yapmayı, sorumluluk bildik. Her karar vereni, yatırımcıyı, alıcıyı ve planlayıcıyı bu bakış açısında buluşmaya davet ediyoruz.”

Halka arzın şirket için stratejik bir aşama olduğunu belirten Zekeriya Zeray, “Tanınırlığımızı ve bilinirliğimizi daha da artıracak olan halka arz ile Zeray GYO’nun portföyünü daha da genişletip portföy değerini artırma imkanı bulacağız” açıklamasında bulundu.

ŞİRKETİN DNA’SINDA KURUMSALLIK VE ŞEFFAFLIK VAR

Zeray, halka arzın şirketin kurumsal yapısını daha da pekiştireceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye’deki pek çok şirketin aksine Zeray GYO, bir aile şirketi değil, üst yönetiminden en alt kademe çalışanına kadar profesyonellerin görev aldığı, faaliyetlerini ilk günden itibaren kurumsallaşma, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendiren bir yapıya sahip. Halka arzımızla birlikte bu ilkelerimizin gereklerini daha güçlü bir şekilde yerine getirebileceğimizi, şirketimizin kurumsal kimliğini daha da güçlendirebileceğimizi düşünüyoruz.”

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, şirketin bugüne kadar hayata geçirdiği projelerin konut, villa, rezidans, ticari merkezler, bina inşaat işleri ile kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı arsa geliştirme çalışmalarından oluştuğunu belirtti. Peşin satış gelirlerinin disiplinli yönetimi ve projelerin hızlı inşa–satış döngüsü sayesinde yüksek bir kârlılık potansiyeli yakaladıklarını ifade eden Zeray, şu bilgileri verdi: “Bu süre içinde toplam 552,2 milyon doları aşan bir ciroya ulaştık. Kuruluşumuzdan bu yana; kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlarla onlarca proje, binlerce konut ve ticari alanlar ile milyonlarca metrekare yaşam alanı inşa ettik. Sermaye piyasalarında da aynı istikrarla, aynı azimle ve aynı başarıyla büyümeye devam edeceğiz. Biz, patenti bize ait olan ‘Güven inşa eder’ anlayışını her projemize, her adımımıza ruh olarak işliyoruz. Biz, aynı anlayışla, sermaye piyasalarında da güven inşa edeceğiz.”

KÖKLÜ GEÇMİŞ VE SAĞLAM KURUMSAL TEMELLER

Zeray CEO'su Furkan Bozan, Zeray GYO'nun kökeninin 2008 yılında Kocaeli'de kurulan Zeray İnşaat'a dayandığını açıkladı. Bozan, 2023'te Zeray İnşaat'ın bölünmesiyle Zeray Gayrimenkul A.Ş.'nin kurulduğunu ve şirketin Ağustos 2024'te GYO dönüşümünü tamamladığını belirtti.

CEO Bozan, 2008-2025 yılları arasında Zeray markası altında toplamda 671 bin 985 metrekarelik satılabilir alanda, 4 bin 369 adet satış gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu satış hacminin, mevcut piyasa koşullarında sektör ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.

Zeray GYO'nun kalitesini Türkiye geneline yayma planları olduğunu dile getiren Furkan Bozan, halihazırda Ankara'da iki projelerinin bulunduğunu ve ilerleyen dönemde başta büyükşehirler olmak üzere geniş bir etki alanına yayılmayı hedeflediklerini kaydetti. Şirketin yıllık konut ve ticari ünite üretim hızının 2 bin adedin üzerinde olduğunu belirten Bozan, uzun vadeli planlamalarında 1 milyon konut hedefini açıkladı ve şöyle devam etti: “Yurtdışında projeler geliştirmek, yurt içinde ise otel gibi farklı amaçlara yönelik gayrimenkulleri portföyümüze katmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm ve taahhüt projelerinde daha fazla yer almak, orta gelir grubuna uygun, ekonomik ve sosyal projeler geliştirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre yön veren bir vizyon sergiledik ve bu vizyonu, halka arz süreci ile bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Uzun vadede ise hedefimiz, sektörün öncüsü olmak. Bu amaçla Zeray GYO olarak, sürekli yeni projeler geliştirip hem ülkemizin konut stokuna katkıda bulunmak hem de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırarak sektörün önde gelen şirketlerinden birisi olmak hedefiyle faaliyet gösteriyoruz.”

FİNANSAL TABLOLARDA YÜKSELEN GRAFİK

Zeray CEO’su, doğru lokasyon ve pazar stratejileri sayesinde şirketin bilançolarına olumlu yansımalar olduğunu belirtti. Bozan, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaşırken, 2 milyar 433 milyon 120 bin 321 TL hasılat ve 61 milyon 541 bin 250 TL brüt kâr elde edildiğini aktardı.

2024 yıl sonunda şirketin toplam varlıklarının 5 milyar 832 milyon 914 bin 623 TL'ye, özkaynaklarının ise 850 milyon 243 bin 195 TL'ye ulaştığını ifade eden Bozan, 2025 yılının ilk 9 aylık finansal verilerini de paylaştı: “Bu yılın ilk 9 ayını ise 255 milyon 926 bin 958 TL ciro, 130 milyon 776 bin 854 TL brüt kar ve 78 milyon 481 bin 258 TL dönem karı tamamladık. 30 Eylül 2025 itibariyle şirketimizin toplam varlıkları 6 milyar 218 milyon 370 bin 273 TL’ye, toplam özkaynakları ise 7 milyar 173 milyon 534 bin 343 TL’ye yükseldi.”

Bozan, fon kullanım raporunda devam eden yatırımlar için ayrılan yüzde 65'lik oranın büyük ölçüde arsa ve maliyet üzerinden değerlendirildiğini, bu kaynağın 1948 adet ilave konut ve ticari ünite kazanımı sağlayacak portföyün finansmanında kullanılacağını vurguladı.

YÜKSEK POTANSİYEL TAŞIYAN PROJELER VE DEĞER ARTIŞI

Zeray GYO'nun portföyündeki Harmony City, Gazania Life -1, Gazania Life - 2 ve Miracle Garden projelerinin, Mart 2025 tarihli değerleme raporlarında arsa ve maliyet tutarının 1 milyar 975 milyon TL'ye ulaştığına dikkat çekildi. Bu projelerin, tüm ruhsatlarının alınmasıyla 271 milyon 746,33 metrekarelik konut ve ticari alanla birlikte 6 milyar 234 milyon TL değere ulaşması öngörülüyor. Bozan, bu durumun, Mart'tan günümüze değer artışı ve enflasyon hesaplamaları dâhil edilmediğinde bile yüksek potansiyel barındıran bir yatırım avantajı sağladığını belirtti.

CEO Bozan, Zeray GYO'nun 16,3 milyar TL net aktif değerinin önemli bir iskontoyla 6,6 milyar TL'lik şirket değeri üzerinden halka arz edildiğini hatırlattı. Bu durumun, halka arz fiyatının yüzde 59,4 oranında iskontolu olduğu anlamına geldiğini vurguladı. Şirket, bugüne dek gayrimenkul alıcılarına kazandırdığı yüksek getiriyi, şimdi de sermaye piyasalarındaki yatırımcılarla paylaşmayı amaçlıyor.

KURUMSAL GÜVEN VE KATILIM ENDEKSİNE UYGUNLUK

Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli, Zeray GYO'nun özgün yaklaşımıyla sektöre katkı sağlayan güçlü bir marka konumunda olduğunu vurguladı. 10, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek talep toplama işleminde, sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla toplam 156,8 milyon adet payın satışa sunulacağını açıkladı. Dereli, halka arz sonrası Zeray GYO’nun sermayesinin 626 milyon TL’ye çıkacağını ve halka açıklık oranının yüzde 25,05 olarak gerçekleşeceğini öngördüklerini aktardı. Halka arz büyüklüğü hedefinin ise 2 milyar 38 milyon TL olduğu, pay başına satış fiyatının 13,00 TL olarak belirlendiği bilgisi verildi. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor ve Katılım Endeksi'ne de uygun olduğu belirtildi.

Şirket ve ana ortağın 1 yıl süreyle halka arza konu olmayan paylarını satmama taahhüdü bulunduğu ve Şirket’in kar dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sini nakit dağıtma taahhüdü olduğu kaydedildi. Ayrıca, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle, toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8’ine denk gelecek kısmın fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılması planlanıyor.

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran ise, halka arzda esas alınan gayrimenkul değerleme raporlarının Mart 2025 tarihli olması nedeniyle, halka arz tarihi ile değerleme tarihi arasında geçen zamana ait değer artışının fiyata yansımadığına dikkat çekti. Savuran, değerleme raporlarında oldukça muhafazakâr davranıldığını, birim metrekare satış fiyatlarının emsallere göre düşük, maliyetlerin ise yüksek alınması sonucunda halka arz değerinin muhafazakâr hesaplandığını vurguladı. Ayrıca, fiyat tespit raporu çalışmasına portföydeki bir projenin değerinin hiç katılmamış olmasının ve diğer dört projenin inşaat ruhsatları alınmış olmasına rağmen sadece arsa değeriyle alınmış olmasının yatırımcılar için ek bir potansiyel getiri olanağı sağladığını hatırlattı.