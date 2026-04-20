Gaziantep e-ticarette Türkiye'nin hijyen ve bakım üssü oldu

Gaziantep, e-ticaret üzerinden yapılan satışlarda Türkiye’nin "hijyen ve bakım üssü" konumuna ulaştı. Şehir, ülke genelindeki çamaşır suyu siparişlerinin yüzde 65'ini, bebek bezi siparişlerinin ise yüzde 42'sini karşılıyor.

Simge Sarıyar
Gaziantep e-ticarette Türkiye'nin hijyen ve bakım üssü oldu
Türkiye'nin gastronomi ve sanayi merkezlerinden Gaziantep, geleneksel üretim altyapısını Trendyol ekosistemiyle entegre ederek dijital ticarette tedarik zincirinin en önemli noktalarından biri haline geldi. Platformun güncel verilerine göre kent; özellikle temizlik ve bebek ürünleri siparişlerinin çok büyük bir kısmını tek başına karşılıyor.

HER ÜÇ ÇAMAŞIR SUYUNDAN İKİSİ GAZİANTEP'TEN GELİYOR

Veriler, Gaziantep'in tekstilden bebek bakımına, kişisel bakımdan yapı market ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede e-ticaret satışı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Şehir, bilhassa temizlik malzemeleri kategorisinde ulaştığı hacimle öne çıkıyor.

Türkiye genelinde e-ticaret platformu üzerinden satılan her üç çamaşır suyundan ikisi doğrudan Gaziantep'ten kargolanıyor. Bu rakam, çamaşır suyu satışlarında yüzde 65'lik bir pazar payına denk geliyor.

Temizlik ürünlerindeki yüksek satış hacmine ek olarak bebek ürünleri kategorisinde de pazarın büyük bölümü Gaziantepli satıcılar tarafından yönetiliyor. Ülke genelinden verilen bebek bezi ve ıslak mendil siparişlerinin yüzde 42'sinden fazlası yine bu şehirden yola çıkıyor. E-ticaret ağındaki konumunu genişleten kent, üretim gücü sayesinde dijital pazarın "hijyen ve bakım üssü" olarak faaliyet göstermeyi sürdürüyor.

Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendiVekaletle kurban kesim bedelleri belirlendiGündem
Milyonların gözü bu rakamlarda! Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 maaş zammı ne kadar olacak?Milyonların gözü bu rakamlarda! Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 maaş zammı ne kadar olacak?Ekonomi
