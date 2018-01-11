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Gaziantep Ticaret Borsası boz iç Antep fıstığının fiyatı

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 113,25 liradan satıldı

Gaziantep Ticaret Borsası boz iç Antep fıstığının fiyatı

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 113,25 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (meverdi)Kg87,0087,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00113,25Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg70,0070,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg31,0032,50Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,832,83Nohut (naturel)Kg4,504,50

 


Kaynak: AA
Etiketler; #ürün #GTB #Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) #borsa #antep fıstığı
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