Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 113,25 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (meverdi)Kg87,0087,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00113,25Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg70,0070,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg31,0032,50Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,832,83Nohut (naturel)Kg4,504,50
Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 113,25 liradan satıldı
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 113,25 liradan işlem gördü.