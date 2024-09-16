Gaziantep’in İlk İş ve Yaşam Merkezi RAMS Türkiye’den

Dünya çapındaki 36 yıllık deneyimiyle, bugüne kadar 4 milyon metrekarelik yaşam alanı tamamlayan RAMS Türkiye, Gaziantep’e değer katacak yeni projesi için kolları sıvadı. Türkiye’deki projelerine hız kesmeden devam eden RAMS Türkiye, “RAMS City Gaziantep” ile şehrin iş dünyasına ve yaşam kalitesine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Gaziantep’in en yoğun ticaret trafiğinin merkezinde yer alan RAMS City Gaziantep, şehrin işlek noktalarına ve ulaşım hatlarına yakınlığı, zengin deneyim alanları ve esnek mimari tasarımı ile iş dünyasına yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. İş ve sosyal yaşamı tek çatı altında buluşturarak şehrin yeni cazibe merkezi hâline gelecek olan proje, 16 bin 631 metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. Proje, 254 adet prestijli ofis ve açık hava mağazalarında seçkin markaların yer alacağı AVM’den oluşuyor. RAMS City Gaziantep, 13 bin 216 metrekarelik peyzaj alanı ile de dikkat çekiyor.



Devran Bülbül: “Gaziantep’i Bölgenin Yeni Cazibe Merkezi Yapmayı Hedefliyoruz”



Projenin basın lansmanı “RAMS City Gaziantep”te düzenlendi. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, Gaziantep’e yaptıkları yeni yatırımları hakkında şu açıklamalarda bulundu: “RAMS City Gaziantep projemizle, Gaziantep’e sadece modern bir iş ve yaşam merkezi kazandırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda bu tarihi ve dinamik şehrin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Gaziantep’in kültürel mirasından ilham alarak, şehre yakışan bir proje tasarladık. 2026 yılında tamamlanacak projemizin, Gaziantep’in sadece ekonomik büyümesine değil, sosyal dokusuna da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şehrin kalbine yerleştireceğimiz modern yaşam alanının iş dünyası için yenilikçi çözümler sunmasını ve Gaziantep’i bölgenin yeni cazibe merkezi hâline getirmesini hedefliyoruz. RAMS olarak, her zamanki gibi, en yüksek standartlarda ve en güvenilir yapıları inşa etmeye devam ediyoruz. Bu projeyle birlikte, Gaziantep’e değer katmaya ve şehrin geleceğine yeni bir yön vermeye kararlıyız.”

RAMS City Gaziantep satışa çıkmadan büyük ilgi gördü

Lansman dönemi öncesinde 8 bini aşkın ön talep ile yoğun ilgi gördüklerini belirten Devran Bülbül, “Gaziantep’in şu ana kadar en fazla talep toplayan projesiyiz. RAMS City Gaziantep, bölgenin ticari dinamiklerini değiştireceğinin ve yatırımcılar için şehrin yeni cazibe merkezi olacağının sinyallerini veriyor” dedi.

Bugüne kadar 93 proje tamamladıklarını söyleyen Bülbül, “7 farklı ülkede ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz. 30 yıldır ülkemize hasretimiz vardı. Çocukluğumuzun geçtiği Gaziantep’e ilk yatırımımızı da 2020 yılında tamamlamıştık. Şimdi şehrimize yakışır bir projeyi daha hayata geçirmek için harekete geçtik” diye konuştu.

Geleceğe Yön Veren Bir Yatırım Fırsatı

RAMS City Gaziantep, 70 bin 740 metrekare inşaat alanı ile şehrin ticaret hayatına yepyeni bir soluk getiriyor. Projede, 55 metrekareden başlayan ticari birimler ve 69 metrekareden başlayıp 770 metrekareye kadar genişletilebilen modüler ofis alanları bulunuyor. Modern ve şık mimarisiyle dikkat çeken projede, isteğe göre birleştirilebilen ve büyütülebilen modüler tasarım konsepti sayesinde farklı ölçekteki firmaların ve yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun alanlar sunuluyor. Bu esnek ve modüler tasarım, işletmelerin maksimum verimliliği sağlamasını mümkün kılıyor. İhtiyaca göre şekillendirebilecek alanlar, firmalara işlerini bir üst seviyeye taşıması için olanak tanıyor.

Gaziantep’in hızla büyüyen ekonomik yapısı ve her geçen gün artan ticaret hacmi, bölgenin yeni iş merkezi konumunda yükselen projeyi stratejik bir yatırım hâline getiriyor. Şehrin her yanına kolaylıkla ulaşım imkânı sunan Gaziray’a 200 metre, Gaziantep Adliyesi’ne ise sadece 500 metre mesafede bulunan proje, Şehitkamil ilçesindeki lokasyonuyla bölgenin yatırım alanında yeni bir çekim merkezi olmayı vadediyor.

Modern İş Yaşamının ve Eğlencenin Buluşma Noktası: RAMS City Gaziantep

RAMS City Gaziantep, bünyesindeki ofislere çok yakın mesafedeki sosyal yaşam alanları sayesinde rahatlama, yenilenme ve eğlence imkânlarını bir arada sunuyor. Açık hava konseptli AVM, restoranlar, kafeler, mağazalar, sinema salonu ve çocuk eğlence merkezi gibi sosyal donatıların benzersiz kıldığı Proje, Gaziantep’in eşsiz yemeklerinin yanı sıra yerel ve dünya mutfaklarından en güzel tatların da sunulacağı restoran ve kafelerle şehrin yeni lezzet duraklarından biri olmayı hedefliyor.

Deprem yönetmeliklerine uygun olarak son teknolojiyle inşa edilen RAMS City Gaziantep, sağlık merkezi ve fitness mekânları ile güvenli ve sağlıklı yaşam alanları da vadediyor.

Profesyonellerin buluşma noktası: RAMS Business Club

RAMS City Gaziantep projesi kapsamında hayata geçecek RAMS Business Club, modern iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış şık ve fonksiyonel ofis alanlarıyla bölgedeki iş insanları ve girişimciler için benzersiz bir iş ortamı sunmayı hedefliyor. Bu seçkin kulüp, çalışma alanlarının yanı sıra geniş bir profesyonel ağ kurma ortamı sağlayarak, üyelerinin stratejik iş birlikleri geliştirmelerini destekliyor.

RAMS Business Club, Gaziantep iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, bölgenin ticaret ve sanayi dinamiklerine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. İş dünyasında itibar kazanmak ve sektörde fark yaratmak isteyen profesyoneller için ideal bir adres olarak konumlanan RAMS Business Club, şehrin en prestijli iş kulübü olmaya hazırlanıyor.

RAMS, “City” Projeleriyle Her Yere 15 Dakika Mesafede

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan RAMS City Gaziantep; Kazakistan-Almatı’daki RAMS City Kazakistan ve İstanbul’daki RAMS City Haliç projelerinden sonra RAMS’ın üçüncü “City” projesi. RAMS “City” projelerini, her yere 15 dakika mesafede olma konseptini benimseyerek; önemli ulaşım akslarına, hastanelere, eğitim kurumlarına, kültür-sanat merkezlerine erişim kolaylığı sunan, şehrin çekim merkezi yaşam alanları olarak hayata geçiriyor. Modern mimarisi, geniş sosyal olanakları ve çevre dostu yaklaşımlarıyla şehir yaşamına yeni bir soluk getiriyor. RAMS, bu vizyon doğrultusunda, gelecekte de yeni “City” projeleriyle şehirlerin yaşam standartlarını yükseltmeye ve sürdürülebilir, dinamik yaşam merkezleri oluşturmaya devam edecek.

Bilgi için:

Özlem KAMER TERCANLI

Bersay İletişim Danışmanlığı

0 505 356 67 56 / [email protected]