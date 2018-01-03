GSO Başkanı Konukoğlu: "Üretim ve ihracat yapmayı milli görev sayarak bu başarıyı sağlayan sanayicilerimizi yürekten kutluyorum"

Bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 4,8 artıran Gaziantep, 2017 yılında toplam 6 milyar 552 milyon 855 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek en çok ihracat yapan kentler arasında 6. sırada yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre, 2017 aralık ayında Gaziantep'ten toplam 588 milyon 819 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttığını belirtti.

Küresel ve bölgesel olumsuzluklara rağmen yaşanan ihracat artışından duyduğu memnuniyeti bildiren Konukoğlu, "Üretim ve ihracat yapmayı milli görev sayarak bu başarıyı sağlayan sanayicilerimizi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantep'in Türkiye'de en fazla ihracat yapan iller arasında 6'ncı sırada yer aldığını kaydeden Konukoğlu, şunları ifade etti:

"Bu başarıda emeği bulunan sanayicilerimize şükranlarımı sunarım. Yine 2017 yılında Türkiye ekonomisinin sağladığı büyüme başarısı 2018 yılından beklentileri artırdı. 2018 yılının Türkiye ekonomisi için büyük başarıların yaşanacağı yıl olmasını dilerim. Yine 2017'nin üçüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 11,1 oranındaki büyüme ve Türkiye ihracatının önceki yıla göre yüzde 10,2 artışla 157,1 milyar dolara yükselmesi milletçe birlik ve beraberlik içinde olmamızın sonucudur. Sanayiciler olarak, 7 gün 24 saat çalışarak daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat sloganıyla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Büyüme rakamları gibi ihracatta da yakaladığımız başarı ivmemizi hız kesmeden devam ettirmeliyiz. Katma değeri yüksek ve ileri teknolojili ürünler üreterek, ihraç etmeliyiz. Bunu başarmak için daha çok çaba göstermeli, daha fazla çalışmalıyız. İnşallah üretime verilecek teşviklerle rakamları bu yıl daha da yukarılara çıkarırız."



Ticaret Odası Başkanı Hıdıroğlu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu da Gaziantep'ten 2017 yılında toplam 6 milyar 552 milyon 855 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Önceki yıla göre ihracatını yüzde 4,8 artıran Gaziantep, 2017 yılında en çok ihracat yapan kentler sıralamasında 6. sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

İhracattaki artıştan duyduğu memnuniyeti belirten Hıdıroğlu, Gaziantep'in her alanda olduğu gibi ihracatta da başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini ifade etti.

Geride kalan yılın sadece Gaziantep'in ihracatında değil, ülkenin tamamında atılım yılı olduğunu vurgulayan GTO Başkanı Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Üstün gayret ve emekleri için tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. 2023 hedeflerine ulaşmak için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yapmak zorundayız. Bunun yanında kentimize özgü yeni üretim modelleri geliştirmeliyiz. Artık geleneksel ve klasik üretimden vazgeçerek ileri teknolojiyle üretim yapmalıyız. Katma değeri yüksek ürünler üreterek, daha çok ihracat yaparak kentimizi ve ülkemizi çok daha iyi yerlere taşımalıyız. Geçen yıl küresel ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra dövizdeki dalgalanmanın da etkisiyle ekonomik dengelerin olumsuz etkilendiği bir dönemdi. İlimiz Gaziantep, bu etkilere rağmen ihracatını artıran kentlerin başında geldi. Ülkemizin çevresindeki ve bölgemizdeki jeopolitik belirsizliklerin azalmasıyla ihracatımızın daha da artacağına inanıyorum."