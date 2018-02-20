Gazipaşa-Alanya Havalimanı Müdürü Aşıklı: "Havalimanımızın 2018'de 1 milyon 200 bin yolcu sayısına ulaşılacağı öngörülüyor"

Gazipaşa Alanya Havalimanı Müdürü Cengiz Aşıklı, 2018'de havalimanında 8 bin 700 uçuş ve 1 milyon 200 bin yolcu sayısına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Aşıklı, Alanya'da bir pastahanede otel ve acente temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 2018'in havalimanları için milat olacağını söyledi.

Zamanında 'Hiçbir şey olmaz' denilen Gazipaşa-Alanya Havalimanının bugün Türkiye'de sayılı havalimanları arasında yer aldığını vurgulayan Aşıklı, "2012'de yaklaşık 80 bin yolcuyla hizmet vermeye başlayan havalimanında bu rakam 2017'de 800 bin yolcuyu ulaştı. 2018'de ise havalimanında 8 bin 700 uçuş ve 1 milyon 200 bin yolcu sayısına ulaşılacağı öngörülüyor. İç hatlar dahil 37 destinasyon ve 13 ülkeden uçuşlar yapılacak. El ele vererek daha iyi noktalara geleceğiz." diye konuştu.



"Fiyatları cazip buldular"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise Doğu Avrupa pazarında 2017 rezervasyonlarına göre yüzde 70'e varan artışlar olduğunu dile getirdi.

Bunun sebebi olarak ülkenin dış ilişkilerinin rayına oturmasına ve rakip ülkelerin fiyatlarını normalin üstüne çıkarmasına bağlayan Çavuşoğlu, "Tur operatörleri ülkemizdeki fiyatları cazip bularak 2018 uçak planlamalarını buna göre artırdılar." dedi.

ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ise bölge turizminin gelişimi açısından büyük önem taşıyan havalimanında yolcu sayısının artmasının son derece sevindirici olduğunu belirtti.

Sun Express Havayolu şirketinin Almanya'nın Stuttgart ve Köln şehirlerinden sefer düzenleyecek olmasının da bir başka olumlu haber olduğuna dikkati çeken Sili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

