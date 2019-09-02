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Gazprom'un BDT dışı ülkelere ihracatı düştü

Gazprom'un Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere ihracatı yüzde 4,5 azaldı

Gazprom'un BDT dışı ülkelere ihracatı düştü

 Rus enerji şirketi Gazprom'un yılın 8 aylık döneminde doğal gaz üretimi artarken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere ihracatı düştü.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin doğal gaz üretiminin ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artarak 331 milyar metreküpe çıktığı belirtildi.

Şirketin bu dönemde BDT dışı ülkelere doğal gaz ihracatının ise yüzde 4,5 azalarak 127,3 milyar metreküpe düştüğü bildirildi.

Açıklamada, ayrıca Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı inşaatının, yüzde 76'sını bulan bin 882 kilometrelik bölümünde boru döşeme işinin tamamlandığı kaydedildi.

Gazprom'un BDT dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 201,8 milyar metreküpe ulaşmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gazprom #enerji #doğal gaz
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