Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?
Döviz kurundaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve peş peşe gelen vergi ile ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni zam kararı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Alınan karar doğrultusunda, benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk bir artış yapıldı.
AKARYAKIT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki oynaklık, pompa fiyatlarında yeni değişikliklerin yaşanabileceği beklentisini her geçen gün güçlendiriyor.
Son yapılan 1 lira 55 kuruşluk benzin zammının ardından, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla il il güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları yeniden şekillendi.
İşte Türkiye'nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel pompa fiyatları:
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 64.51 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 69.96 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 64.35 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 69.80 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 65.46 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 71.07 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 65.75 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 71.34 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL