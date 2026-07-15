Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?

Döviz kurundaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve peş peşe gelen vergi ile ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? - Resim: 1

 Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni zam kararı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Alınan karar doğrultusunda, benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk bir artış yapıldı.

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Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? - Resim: 2

AKARYAKIT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki oynaklık, pompa fiyatlarında yeni değişikliklerin yaşanabileceği beklentisini her geçen gün güçlendiriyor. 

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Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? - Resim: 3

Son yapılan 1 lira 55 kuruşluk benzin zammının ardından, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla il il güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları yeniden şekillendi.

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Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? - Resim: 4

İşte Türkiye'nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel pompa fiyatları:

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Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? - Resim: 5

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 64.51 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 69.96 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL


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Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? - Resim: 6

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 64.35 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 69.80 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.59 TL

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Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? - Resim: 7

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 65.46 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 71.07 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.29 TL

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Gece yarısı tabelalar değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? - Resim: 8

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 65.75 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 71.34 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL

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