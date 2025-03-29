Geçen hafta en çok hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Altın, döviz, borsa...
Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Türkiye, ekonomide çalkantılı bir haftayı geride bırakırken piyasalar 1 haftalık tatile giriyor. Milyonlarca insan bayramdan sonraki hangi yatırım aracına yönelmek gerektiği merak ediyor. Geçen hafta en çok hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Geçen hafta en çok hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Altın, döviz, borsa...
Türkiye, ekonomide çalkantılı bir haftayı geride bırakırken piyasalar 1 haftalık tatile giriyor. Milyonlarca insan bayramdan sonraki hangi yatırım aracına yönelmek gerektiği merak ediyor.
Peki geçen hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Gelecek haftalara ışık tutacak verileri derledik.
Yatırım araçlarının haftalık performansı şu şekilde
1. Borsa:
BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puanı ve en yüksek 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,80 üstünde 9.659,48 puandan tamamladı.
2. Altında yüzde 2,15'lik artış
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 yükselişle 25 bin 375 liraya çıktı.
Önceki hafta sonu 6 bin 152 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,10 artarak 6 bin 281 liraya yükseldi.
3. Dolar ve euroda düşüş
ABD doları yüzde 0,01 azalarak 38,0100 liraya, avro yüzde 0,53 azalışla 41,1260 liraya indi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, emeklilik fonları yüzde 0,92 değer kaybetti.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "para piyasası" fonları oldu.