Geçen yıl asgari ücreti doğru bilmişti! İsa Karakaş 2026 zam oranını açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücretine ilişkin tahminini paylaştı. Geçen yılki zammı doğru bilen Karakaş, yeni yılda yüzde 25 ila 30 arasında artış beklediğini söyledi.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı hakkında Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaşaçıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz yılki tahminiyle asgari ücreti doğru bilen Karakaş, bu yıl da tahminini canlı yayında paylaştı.
TGRT Haber canlı yayınına katılan Karakaş, geçtiğimiz yıl yaptığı analizlerle 2025 asgari ücretini doğru tahmin ettiğini hatırlattı.
Ekonomi yönetiminin bu yıl için yaklaşık yüzde 20’lik bir zammı değerlendirdiğini söyledi.
Karakaş, 2026 yılı için en düşük yüzde 25, en yüksek ise yüzde 30 oranında zam beklendiğini belirtti.
Uzman isme göre, yeni yılda asgari ücretteki artış oranı bu aralıkta şekillenecek.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş, artış oranlarının net ücret üzerindeki etkisini de paylaştı:
“Yeni artışla birlikte asgari ücret en az 27 bin TL, en fazla 28 bin 500 TL civarında olacak.”
İsa Karakaş, asgari ücretin 29 bin TL’yi geçmeyeceğini, ancak bu seviyeye yaklaşabileceğini vurguladı:
“29 bin TL’yi bulmaz ama en az 27 bin TL olur.”
2025’in son aylarına yaklaşılırken çalışanlar, 2026 asgari ücret zammının açıklanacağı Aralık ayını bekliyor.
Ekonomi çevrelerinde de yüzde 25-30 bandında zam beklentisi ağırlık kazanmış durumda.