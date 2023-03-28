Geçici işçilere kadro yolu açıldı

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde artış yapılacak.

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Meclis seçim öncesi tatile girmeden çalışmalarını hızlandırdı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Kanun teklifiyle kamuda geçici olarak istihdam edilen işçilerin çalıştırma süresi arttırılacak. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek.

Komisyondaki görüşmelerde teklifin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

Çalışma sürelerinin uzatılması ancak kadro verilmemesini içeren kanun teklifine karşı Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan vekillere bir sunum yaptı. Aslan, işçilerin durumu anlatarak kadro talebini yineledi.

Konuşmanın ardından AK Parti vekilleri mevcut teklif maddesinde değişikliğe giderek komisyona ek önerge verdi. Böylece değişiklikle, 11 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilere kadro yolu açıldı.

Geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi yani kıdemi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

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