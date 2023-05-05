Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ara zam açıklamaları sonrasında asgari ücret temmuz zammı gündemdeki yerini aldı. Peki geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?