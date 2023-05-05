Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ara zam açıklamaları sonrasında asgari ücret temmuz zammı gündemdeki yerini aldı. Peki geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ara zam açıklamaları sonrasında asgari ücret temmuz zammı gündemdeki yerini aldı. Peki geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?
01.01.2005 - 31.12.2005: 488,70.-TL
01.01.2006 - 31.12.2006: 531,00.-TL
1.01.2007 - 30.06.2007: 562,50.-TL
01.07.2007 - 31.12.2007: 585,00.-TL
01.01.2008 - 30.06.2008: 515,40.-TL
01.07.2008 - 31.12.2008: 608,40.-TL
01.01.2009 - 30.06.2009: 638,70.-TL
01.07.2009 - 31.12.2009: 666,00.-TL
01.01.2010 - 30.06.2010: 693,00.-TL