Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?
Milyonlarca çalışanın gözü bugün yapılan asgari ücret toplantısına çevrildi. Peki, geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadar idi? Yıllara göre brüt ve net asgari ücret bilgileri şu şekildedir:
Asgari ücret, bir emekçinin kanunca bir aylık emeğinin karşılığı olarak belirlenen minimum değerdir. Her yıl, işçi, işveren sendikaları ve hükümet yetkililerinin katılımıyla oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından günlük, aylık ve saatlik olarak hesaplanır. Peki, geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı.
2023'de Asgari Ücret Ne Kadardı?
2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:
2023 Ocak-Temmuz DönemiBrüt: 10.008 TL
Net: 8.506,80 TL
2023 Temmuz-Aralık DönemiBrüt: 13.414,12 TL
Net: 11.402 TL
2022'de Asgari Ücret Ne Kadardı?
2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:
2022 Ocak-Temmuz DönemiBrüt: 5.004 TL
Net: 4.253 TL
2022 Temmuz-Aralık DönemiBrüt: 6.471 TL
Net: 5.500 TL
2021'de Asgari Ücret Ne Kadardı?
2021 yılında asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 318 dolardı.