Asgari ücret, bir emekçinin kanunca bir aylık emeğinin karşılığı olarak belirlenen minimum değerdir. Her yıl, işçi, işveren sendikaları ve hükümet yetkililerinin katılımıyla oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından günlük, aylık ve saatlik olarak hesaplanır. Peki, geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı.