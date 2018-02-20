Ülkemizin en önemli sorunlarından biri: işsizlik. İşsizlikten nasibini en çok alanlar ise gençler. TÜİK verilerine göre Türkiye'de genç nüfusta toplam işsiz sayısı 3 milyon 275 bin.

İşsizlik en çok gençleri vuruyor. Bu devirde okumayan da, binbir zorlukla okuyan da aç kalıyor. TÜİK'in verileri de bunu destekliyor. Türkiye'de genç nüfusta işsiz sayısı tam 3 milyon 275 bin kişi.Üniversite mezunu olan diplomalı işsiz sayısı yaklaşık bir milyon kişi. İşsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 oranında azaldı. Bakalım gençler de aynı şeyi düşünüyor mu?Gençlerin işsiz kalmasında vatandaşın bazısı işi beğenmediğini bazısı da devletin istihdam yaratmadığını söylüyor.TÜİK'in verilerine göre genç nüfusta, yani 15- 24 yaş arasında işsizlik oranı 18,7.Henüz işe başlamamış üniversite okuyan gençler de şl bulma konusunda endişeli.