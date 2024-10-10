Gelir Dağılımı İstatistikleri açıklandı! İşte en yüksek ve en düşük gelire sahip yüzdeliklerin toplam gelirden aldığı pay

Son yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, "toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin aldığı payın, en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin aldığı paya bölünmesiyle" hesaplanan P80/P20 oranı 7,9 oldu. Bu değerin en düşük gerçekleştiği İBBS 2. Düzey bölgesi 4,9 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" olarak belirlendi. Bu bölgeleri 5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve 5,1 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari bölgeleri izledi.

Söz konusu oranın en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8,1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan, 7,8 ile Ankara olarak kayıtlara geçti.