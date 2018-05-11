Bu yılın 1. geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Mayıs Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.Kaynak: AA
Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, 14 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2018 yılı 1. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süreleri 17 Mayıs Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.
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