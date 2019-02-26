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Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Basit usul gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen yoğun talep nedeniyle, süresi dün sona eren muhtasar beyannameler ile damga ve katma değer vergilerinin beyannameleri bugün gün sonuna kadar verilebilecek. 

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisibeyannamelerinin verilme süresi ise 28 Şubat günü sonuna kadar uzatıldı.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri gerekiyor.

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019-Ocak dönemine ilişkin olarak dün yapılması gereken kayıtlar da 15 Mart'a kadar yapılabilecek. Söz konusu beyannameler, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #gelir idaresi başkanlığı #Hazine ve Maliye BakanlığI
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