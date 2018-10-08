Çalışanlar ve tüketiciler vergi dilimlerinin sabitlenmesini istedi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Tüketici Hakları Derneği, çalışanları ve tüketicileri ilgilendiren vergiler konusunda ortak açıklama yaptı.
Birleşik Kamu-İş’in ev sahipliğinde yapılan açıklamada ilk sözü Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık aldı. Balık, AKP’nin uyguladığı artan oranlı vergi tarifesine tepki gösterdi.
Hükümetin, cari ve bütçe açığını milyonlarca çalışana ve emekliye yansıttığını vurgulayan Balık, gelir vergisi dilimlerinin yüzde 15 olarak sabitlenmesini istedi.
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da, zorunlu ve yaşamsal mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergilerin kaldırılmasını talep etti.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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