Dünyanın önde gelen sofralık zeytin üreticilerinden olan ve 54'e ülkeye ihracat gerçekleştiren Marmarabirlik, Katarlılara da Gemlik zeytinini tattıracak.

Sofralık zeytin ve zeytinyağının önemli üreticilerinden olan, son yıllarda ihracat yaptığı ülke sayısını artıran Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), "Gemlik" tipi zeytinin Katar'a ihraç çalışmalarında sona geldi.



Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmarabirlik'in sektöre öncülük eden bir konumda olduğunu vurguladı.



Geçen yıl sofralık zeytin tebliğinde tanedeki tuz oranının yüzde 7'lere çekilmesiyle ilgili bir düzenleme yapıldığını anımsatan Asa, "Aslında bunu Marmarabirlik 2 yıl önce yapmıştı. Şu an yüzde 2 tuz oranı bulunan 'diyet' diyebileceğimiz ürünlerimiz de bulunuyor. Bu ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderir hale geldik." dedi.



